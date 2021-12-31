https://news.day.az/world/1422182.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 34 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 34 человека
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 45 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 131 606.
За последние сутки в Иране выявлено 1 703 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 6 194 401.
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