https://news.day.az/world/1422183.html В аэропортах Москвы задержали или отменили более 90 рейсов
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 90 рейсов
Более 90 авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы в преддверии Нового года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов в пятницу.
Так, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в Домодедово задержано 20 рейсов, еще два были отменены. Во Внуково задерживается вылет 12 рейсов, отменены три.
Больше всего отмен на табло в Шереметьево - там с опозданием вылетит шесть авиарейсов, другие маршруты придется искать пассажирам 49 рейсов.
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