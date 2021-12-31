В аэропортах Москвы задержали или отменили более 90 рейсов

Более 90 авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы в преддверии Нового года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов в пятницу.

Так, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в Домодедово задержано 20 рейсов, еще два были отменены. Во Внуково задерживается вылет 12 рейсов, отменены три.

Больше всего отмен на табло в Шереметьево - там с опозданием вылетит шесть авиарейсов, другие маршруты придется искать пассажирам 49 рейсов.