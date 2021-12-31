Саакашвили признался, что у него есть внебрачная дочь

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него с грузинской певицей Софией Нижарадзе есть дочь Элис Мария Саакашвили.

"Это первый Новый Год, когда из экранов телевизоров вместе со своей мамой вас будет приветствовать самая маленькая участница новогоднего концерта телеканала Mtavari Arkhi Элис Мария Саакашвили - моя самая любимая девочка и самая маленькая дочь", - написал в пятницу Саакашвили в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бывший лидер Грузии поздравляет всех жителей страны с наступающим Новым Годом и надеется, что 2022 год будет годом перемен. "Я поздравляю вас с [наступающим] Новым Годом. В 2022 году мы обязательно должны изменить все так, чтобы наши дети стали более задорными и счастливыми", - добавил он.

Саакашвили в октябре заявил, что находится в отношениях с депутатом Верховной Рады Украины Елизаветой Ясько. Бывший президент официально женат с 1993 года на Сандре Руловс. У пары двое детей - Эдуард и Николоз.