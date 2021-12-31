В Гонконге подтвердили два первых локальных случая заражения "омикроном"

Власти Гонконга подтвердили два первых локальных случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в этом специальном административном районе Китая.

Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции секретарь (министр) по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Последнее развитие событий вызывает серьезное беспокойство. Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы остановить вспышку пятой волны", - сказала она.

Локальные случаи передачи коронавируса в Гонконге не регистрировались на протяжении почти трех месяцев. Установлено, что вирус передался от 44-летнего члена экипажа авиакомпании Cathay Pacific, который нарушил домашний режим карантина и посетил ресторан в оживленном торговом центре для встречи с родственниками. Там он заразил своего 76-летнего отца, а также еще одного посетителя ресторана - строительного рабочего, чей столик находился в 10 метрах.

Выяснилось, что режим карантина также нарушили еще двое членов экипажа данной авиакомпании. В частности, один из них посещал бар в одном из центральных районов мегаполиса.

С 8 октября в Гонконге регистрировались только завозные случаи заражения коронавирусом, которые эффективно пресекались в аэропорту и карантинных отелях. Новая локальная вспышка может нарушить планы властей по открытию границы с материковым Китаем для поездок граждан без пребывания на карантине.