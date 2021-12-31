Китай передал 2 млрд доз вакцин от ковида 120 странам и организациям

Китай стремится объединить усилия с мировым сообществом в борьбе с пандемией, в связи с чем направил более чем 120 странам и международным организациям уже 2 млрд доз от коронавируса.

Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту Китай предоставил 2 млрд доз вакцин от коронавируса для более чем 120 стран и международных организаций", - сообщил он, обращаясь с поздравительной речью к населению страны в связи с наступлением Нового года.

Китайский лидер напомнил, что регулярно общается по телефону и в режиме видеоконференции с главами других государств, а также с руководителями крупнейших международных структур. "Они неоднократно положительно отзывались о вкладе КНР в глобальную борьбу с коронавирусом", - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, международное сообщество должно объединить усилия, чтобы сообща преодолеть пандемию. "В этой непростой ситуации все страны мира находятся в одной лодке, - подчеркнул председатель КНР. - Мы сможем вписать новую главу в [историю] формирования человечества с единой судьбой, только если проявим солидарность и будем сотрудничать друг с другом".