Израиль закупит в США 12 тяжелых вертолетов и 2 самолета-заправщика
Министерство обороны Израиля подписало соглашение с правительством США о приобретении 12 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-53K и двух самолетов-заправщиков Boeing KC-46.
"Министерство обороны Израиля подписало соглашение с правительством США о приобретении 12 вертолетов CH-53K и двух самолетов-заправщиков Boeing KC-46", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-службы министерства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Там добавили, что стоимость сделки по вертолетам составляет около $2 млрд, а контракт по самолетам-заправщикам стоит порядка $1,1 млрд.
"Соглашение предусматривает возможность закупки шести дополнительных вертолетов. Первые вертолеты ожидаются в Израиле в 2026 году", - добавили в пресс-службе.
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