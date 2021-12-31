Израиль одним из первых получил таблетки от COVID-19

Израиль, одной из первых стран в мире, получил первую партию лекарства от COVID-19 - паксловид (Paxlovid) компании Pfizer.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, это первый лекарственный препарат от заболевания в таблетках для борьбы с наиболее тяжелыми симптомами коронавируса. Его можно принимать дома, в отличие от других разрешенных препаратов, требующих внутривенного введения или инъекций.

Сообщается, что первая партия состоит из 20 тысяч доз - примерно такое же количество пациентов с ковидом находят в израильских больницах.