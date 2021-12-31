В Великобритании разрешили применять противовирусный препарат Pfizer при лечении COVID-19

Уже второй противовирусный препарат для лечения COVID-19 был одобрен для применения на территории Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в Соединенном Королевстве было разрешено применение препарата Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer. В начале ноября Великобритания первой в мире одобрила применение молнупиравира - лекарства от коронавируса, созданного американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

"Средство для лечения COVID-19 под маркой Paxlovid (комбинация PF-07321332 (нирматрелвира) и ритонавира) было одобрено Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) после того, как было признано, что препарат позволят безопасно и эффективно снизить риск госпитализации и смерти людей с легким и среднетяжелым течением COVID-19, у которых могут развиться тяжелые формы заболевания, - говорится в заявлении агентства. - Соответствующее решение было принято после тщательного изучения регулятором данных о безопасности, качестве и эффективности препарата. <...> Пока слишком рано судить о том, как на эффективности Paxlovid будет сказываться штамм "омикрон", однако в MHRA вместе с компанией-производителем активно работают над тем, чтобы установить это".