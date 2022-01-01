США построят секретный зал для суда в тюрьме Гуантанамо

К 2023 году Пентагон построит второй секретный зал суда для рассмотрения мелких уголовных дел в тюрьме Гуантанамо.

Это нужно для того, чтобы судьи смогли проводить два процесса одновременно, сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом в новом зале не будет места для представителей прессы. Его строительство обойдется властям США в четыре миллиона долларов.

Другие, более громкие уголовные дела - например, по обвинению в терроризме - будут проводить в зале, существующем с 2008 года. Там есть места для прессы - они могут наблюдать за заседанием по трансляции. При этом известно, что трансляцию показывают с задержкой в 40 секунд, а этого времени достаточно для того, чтобы выключить звук (если, например, подсудимый сказал что-то провокационное).

Хотя содержание Гуантанамо обходится американским налогоплательщикам в миллиарды долларов, происходящее в ней все чаще окутано секретами. Минобороны США запретило финансировать тюрьму Гуантанамо из своего бюджета после 30 сентября 2022 года. Таким образом администрация президента Джо Байдена хочет окончательно закрыть ее.

Первую попытку закрыть тюрьму предпринял экс-президент США Барак Обама, подписав соответствующее распоряжение в январе 2009 года. Это решение не было исполнено из-за сопротивления конгрессменов-республиканцев. В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп издал приказ о сохранении тюрьмы, отменив распоряжение своего предшественника.