Германия перестала быть источником стабильности и опорой Европейской народной партии (ЕНП) с уходом в отставку с поста канцлера Ангелы Меркель.

Об этом заявил в интервью газете "Вечерни новости", опубликованном в пятницу, президент Сербии Александар Вучич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейская народная партия, к которой я принадлежу, буквально уничтожена, что, как я думаю, плохо для Европы. Самым западным из лидеров ЕНП в настоящий момент, из оставшихся у власти, является [премьер Словении] Янез Янша. Себастьяна Курца убрали, с уходом Ангелы Маеркель Германия как опора сторонников ЕНП, но также и источник стабильности, больше таковым не является. От Испании, Франции, Италии везде какие-то другие политические силы", - заявил Вучич.

"Консервативная, рациональная часть больше не является доминантной в Европе, как это было шесть-семь лет назад. А все ложно левые и либеральные блоки - потому что они кто угодно, только не либеральные - могут говорить и делать, что хотят, еще и завернуть это все в обертку чего-то хорошего и доброго, хотя бы это были и самые плохие решения <...> и чаще всего жесткие. Всегда самыми агрессивными и экстремистскими являются те движения, которые часто говорят о гражданских правах, но не терпят другого мнения", - сказал президент.

Он отметил, что новые политические силы в Европе резко усилили давление на Белград. "Ситуация в региона и давление извне. Только это меня мучает", - заявил Вучич. По словам главы государства, источником такого давления стали "некоторые круги в Европе, которые долго были в оппозиции и сейчас дорвались до власти".

Президент подчеркнул, что, несмотря на давление, не собирается признавать независимость Косова. "Нет. Коротко и ясно", - заявил он.

Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В 2000 году она стала председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) (первая женщина в истории ХДС, занявшая этот пост). В 2002-2005 годах возглавляла фракцию ХДС/ХСС. 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге. 8 декабря 2021 года она официально сложила с себя полномочия.