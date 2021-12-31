Первые фейерверки 2022 года

Жители Австралии и Новой Зеландии встретили новый, 2022-й год.

В Австралии по случаю Нового года запустили масштабный фейерверк. Восхитительное огненное шоу по традиции состоялось в Сиднее.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, каждый год фейерверки в столице Австралии признают одними из самых лучших, а видео с ними собирают сотни миллионов просмотров в социальных сетях.

В этот раз в шоу фейерверков использовали 6 тонн зарядов, 25 тысяч ракет были выпущены с Сиднейского моста, а еще 9 тысяч выпустили с пяти барж, находящихся в бухте, еще 6 тысяч запустили с крыши Сиднейской оперы.

17 тысяч человек приобрели билеты на мероприятие. Всего же его могли посетить 100 тысяч человек, но сейчас действуют коронавирусные ограничения. В предыдущие годы посмотреть воочию на салюты приходили более миллиона человек.

В Новой Зеландии также были приняты дополнительные меры для борьбы распространение омикрон-штамма. В крупнейшем городе страны Окленде накануне был введен запрет на фейерверки, но в ночь на 1-е января местные жители смогли насладиться праздничным представлением.