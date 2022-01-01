В США спрогнозировали пик заболеваемости "омикроном"

Пик заболеваемости "омикрон"-штаммом коронавируса в Соединенных Штатах спрогнозировал ведущий специалист страны по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, специалист считает, что он придется на конец января.

По его мнению, наивысший порог заболеваемости, с учетом территории Штатов и ситуации с вакцинаций, займет больше двух недель. На данный момент в стране по-прежнему фиксируют высокие темпы роста количества заражений.

"Определенно, мы все еще находимся в разгаре пандемии. Вчера в стране было зафиксировано 300 тысяч случаев. Надеюсь, что мы выберемся из этого и перейдем к той фазе, когда у нас будет высокий контроль", - пояснил Энтони Фаучи.

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), лишь 61,9 процента населения Соединенных Штатов прошли полную вакцинацию. На данный момент страна находится в лидерах по числу заражений COVID-19 и летальных исходов. Выявлено свыше 54,7 миллиона случаев заболевания, отмечает NewsNation.

Напомним, что штамм "омикрон" впервые появился в конце ноября 2021 года. За короткие сроки он захватил десятки стран по всей планете. В России на данный момент насчитываются 103 случая заражения новым штаммом коронавируса.