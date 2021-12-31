Москву накроет сильный снегопад

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о том, что сильный снегопад накроет столицу после шести часов вечера.

"Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см", - приводит слова Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он отметил, что нужное количество техники для того, чтобы справиться с непогодой, готово. Также наготове средства малой механизации, дворники и бригады ручной уборки.

"В 21:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в шесть утра", - уточнил заммэра.

Власти столицы попросили жителей быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД и с пониманием отнестись к работе городских служб.

Ранее сообщалось, что в столице в ночь на 2 января резко похолодает. Температура опустится до минус 10 градусов и дальше будет обычная январская погода.