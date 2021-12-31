В Израиле впервые выявили одновременное заболевание гриппом и COVID-19

Беременная женщина из Израиля одновременно заболела коронавирусом и гриппом. Это первый подобный случай в стране. Такую комбинацию назвали "флурона".

Об этом сообщило местное издание Yedioth Ahronoth, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Роженицу госпитализировали в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. У нее оказались положительными оба теста. Женщина не делала прививок, но при этом чувствует себя хорошо. Совсем скоро ее выпишут.

Министерство здравоохранения Израиля предположило, что этот случай не единственный. Вероятно, есть и другие пациенты без поставленного диагноза.

Специалисты планируют изучить, может ли комбинация двух вирусов привести к более серьезному заболеванию.

Ранее 14 декабря в Роспотребнадзоре заявили, что количество регионов России с эпидемией гриппа за неделю выросло на 10 - до 64.