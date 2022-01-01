Полиция Австрии расследует дело о фальшивых ковид-сертификатах

Десятки людей, как предполагают правоохранительные органы Австрии, получили поддельные документы в одном из крупнейших центров вакцинации в Вене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, пока неясно, какую именно сумму за свои услуги требовали мошенники.

Стефани Курцвейл, сотрудница центра вакцинации Samariterbund: "В начале декабря этого года мы узнали, что в нашем центре были манипуляции с прививками," - говорит Стефани, сотрудница центра. "Нам сказали об этом наши коллеги. Затем все подтвердилось после того, как мы проверили различные данные в электронных реестрах".

По словам Стефани, поддельные сертификаты могли получить от 30 до 100 человек. Сообщается, что на данный момент по меньшей мере двое замешанных в обмане сотрудников центра были уволены.

Стефани Курцвейл, работница центра вакцинации Samariterbund: "Для меня совершенно очевидно, что к такой сложной схеме, какой является выдача поддельных сертификатов о вакцинации, были причастны и другие люди".

Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на источник в полиции, в деле о фальшивых прививочных паспортах , могут фигурировать более двух подозреваемых. В центре вакцинации, в частности, обнаружили готовые к выдаче сертификаты, куда только оставалась внести данные якобы сделавшего прививку человека. Эти документы не сложно было украсть. Сейчас в центре приняты дополнительные меры по контролю за выдачей сертификатов.

Правоохранительные органы тем временем ведут работу с подозреваемыми.

Барбара Гас, полиция Вены: "Одиннадцатого декабря двадцати шестилетняя гражданка Австрии получила по телефону фамилии людей, которые затем были внесены в список вакцинированных. Мы подозреваем, что эти люди не сделали прививку от коронавируса".

Женщине о которой идет речь, в случае, если ее вина будет доказана, грозит тюремное заключение сроком на один год.

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "За последние недели и месяцы Австрия улучшила показатели по вакцинации населения. В стране привиты 70% граждан, как в среднем по Евросоюзу. Однако теперь возникает вопрос, имело ли место мошенничество в других прививочных центрах, и сколько людей с санитарными паспортами на руках на самом деле были вакцинированы".