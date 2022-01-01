Япония начнет подготовку к запуску первого в мире деревянного спутника

Японские специалисты в начале следующего года приступят к техническим экспериментам, связанным с подготовкой к запуску первого в мире деревянного спутника.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Согласно предварительному плану, в феврале астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такао Дои закрепит снаружи исследовательского модуля на Международной космической станции образцы древесины для изучения их свойств и прочности в условиях открытого космоса.

Для эксперимента были выбраны магнолия, горная разновидность сакуры ямадзакура, а также каменная береза. Изготовленные из этих сортов древесины панели проведут в открытом космосе девять месяцев, после чего ученые сделают окончательный вывод о том, какой материал лучше всего подойдет для изготовления спутника.

Сам аппарат предполагается сделать в виде небольшого куба с гранью 10 см. Снаружи на него установят солнечные элементы, а остальное необходимое электронное оборудование, включая антенну, разместят внутри. Разработкой спутника занимаются специалисты из Киотского университета и компании Sumitomo Forestry при поддержке JAXA.

Запуск спутника намечен на 2023 год. Команда японских ученых считает, что этот эксперимент сможет доказать пригодность дерева в качестве экологически чистого материала для производства космических аппаратов.