На МКС обнаружили проблемы

На Международной космической станции обнаружили новые проблемы с оборудованием и корпусом, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ему доложили, что космонавты представляют, как справиться с неполадками.

"Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы вы вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись и в плане оборудования, и в плане самого корпуса", - сказал Рогозин, обращаясь к российским космонавтам Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, которые сейчас находятся на МКС. Видеоролик поздравления опубликовала пресс-служба "Роскосмоса".

В корпусе МКС уже появлялись трещины. Небольшую утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, а в октябре 2020-го экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". В марте 2021 года ее заделали. Как сообщали РИА Новости в "Роскосмосе", угрозы станции и экипажу не было.

Впоследствии стало известно о наличии второй трещины - ее также заделали в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест, откуда она происходит, и герметизацию.

В январе руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев указывал, что из-за негерметичности - эквивалентной отверстию диаметром 0,2 миллиметра - давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба. Это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС необходимо регулярно наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы есть как на самой станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. При этом люк в отсек, где обнаружили утечку, преимущественно закрыт. В нем поддерживаются давление воздуха на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.

Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции и приступить к строительству собственной орбитальной служебной станции. Как рассказывал вице-премьер Юрий Борисов, она должна в том числе стать перевалочным пунктом для полетов к Луне.