https://news.day.az/world/1422321.html Байден надеется на прогресс на переговорах с Россией
Байден надеется на прогресс на переговорах с Россией
Президент США Джо Байден заявил, что надеется на прогресс на переговорах по вопросам безопасности с участием России в январе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Когда речь заходит о переговорах, я всегда рассчитываю, что может быть достигнут прогресс. Посмотрим, что произойдёт", - приводят его слова американские СМИ.
В январе, как ожидается, состоятся сначала двусторонние консультации США и РФ по вопросам безопасности, затем - Совет Россия-НАТО, а после этого - контакты РФ с ОБСЕ.
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