В индийском храме произошла давка, есть погибшие

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали в ходе давки в храме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу информационное агентство ANI со ссылкой на министра обороны Индии Раджнатха Сингха.

По его информации, инцидент произошел ночью в пещерном храме Вайшно-деви. Давка возникла в результате спора между паломниками.

Как отмечает агентство, премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тыс. индийских рупий ($2,7 тыс.) родственникам погибших и 50 тыс. рупий ($670) пострадавшим.