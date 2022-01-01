К Земле приближаются два опасных астероида

К Земле летят два астероида, которые астрономы характеризуют как "потенциально опасные".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, один из них - астероид 2013 YD48 - размером с лондонский Биг-Бен. Он пролетит мимо нашей планеты 11 января. Астероид приблизится к Земле на 5,6 миллиона километров.

Второй астероид - 7482 YD48 - вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг. 18 января он приблизится к нашей планете на расстояние 0,013 астрономической единицы (около двух миллионов километров), что считается "близким подходом".