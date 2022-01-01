Джонсон пообещал британцам максимально использовать возможности Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал согражданам максимально использовать возможности выхода королевства из состава сообщества (Brexit). Соответствующее обращение политика опубликовано на британском государственном портале gov.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джонсон отметил, что 1 января 2022 года исполняется год с момента вступления в силу Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией. С тех пор британское правительство уже приняло ряд эффективных мер, в частности, установило новую систему иммиграции, основанную на баллах. Также Великобритания провела самую быструю кампанию по вакцинации, говорится в документе.

Джонсон подчеркнул, что цель властей - и дальше использовать Brexit, чтобы Британия могла процветать как современная, динамичная и независимая страна.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве продолжила действовать большая часть законов ЕС. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря, Великобритания перестала бы быть частью общего европейского рынка, что привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС. Переходный период завершился 1 января 2021 года.