Как встретили Новый год в мире

В ночь на 1 января Азербайджан встретил Новый, 2022-й год. Пока азербайджанцы только накрывали праздничные столы, в некоторых уголках мира праздник наступил на несколько часов раньше.

В каждой стране празднование происходит по-разному, в зависимости от степени религиозности общества, погодных условий и социального уклада. Однако в большинстве случаев встреча Нового года сопровождается яркими салютами.

Как встречали новый 2022-й год в других странах - смотрите ниже:

Первыми Новый год-2022 встретили жители островов в Океании Кирибати и Лайн, в 14.00 по Баку.

В 15:00 Новый год пришел в Новую Зеландию и Фиджи.

Окленд, Новая Зеландия

С 16:00 до 17:00 праздновали разные части Австралии, потом Южная и Северная Корея, и Япония.

Сидней, Австралия

Токио, Япония

Пхеньян, Северная Корея

В 22:15 Новый год-2022 перенесся в Непал, а в 22:30 - в Индию.

Встреча Нового года-2022 в Индии

В одно время с Баку Новый год встретили и в Дубае. Как всегда, отличились: обратный отсчет на самой высокой башне на планете Бурдж-Халифа. Ослепительный эффект. Повезло тем, кто наблюдал на улице, дух захватывало.

В 01:00 Новый год пришел в столицу России Москву.

В 02.00 1 января по бакинскому времени Новый год 2022 наступил в Украине.

Киев, Украина

Далее каждый час Новый год встречали во Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, позже - Великобритании, Португалии.

Париж, Франция

Лондон, Великобритания

В 6 утра Новый год пришел в Бразилию.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

В 9 утра по Баку Новый год начали праздновать в Оттаве (Канада) и в США - Вашингтон и Нью-Йорк.

Оттава, Канада

Нью-Йорк, США

Добавим, что позднее всех Новый 2022-й год встретят жители Самоа - в 15:00 1 января.