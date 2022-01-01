Как встретили Новый год в мире - ФОТО - ВИДЕО
В ночь на 1 января Азербайджан встретил Новый, 2022-й год. Пока азербайджанцы только накрывали праздничные столы, в некоторых уголках мира праздник наступил на несколько часов раньше.
В каждой стране празднование происходит по-разному, в зависимости от степени религиозности общества, погодных условий и социального уклада. Однако в большинстве случаев встреча Нового года сопровождается яркими салютами.
Как встречали новый 2022-й год в других странах - смотрите ниже:
Первыми Новый год-2022 встретили жители островов в Океании Кирибати и Лайн, в 14.00 по Баку.
В 15:00 Новый год пришел в Новую Зеландию и Фиджи.
Окленд, Новая Зеландия
С 16:00 до 17:00 праздновали разные части Австралии, потом Южная и Северная Корея, и Япония.
Сидней, Австралия
Токио, Япония
Пхеньян, Северная Корея
В 22:15 Новый год-2022 перенесся в Непал, а в 22:30 - в Индию.
Встреча Нового года-2022 в Индии
В одно время с Баку Новый год встретили и в Дубае. Как всегда, отличились: обратный отсчет на самой высокой башне на планете Бурдж-Халифа. Ослепительный эффект. Повезло тем, кто наблюдал на улице, дух захватывало.
В 01:00 Новый год пришел в столицу России Москву.
В 02.00 1 января по бакинскому времени Новый год 2022 наступил в Украине.
Киев, Украина
Далее каждый час Новый год встречали во Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, позже - Великобритании, Португалии.
Париж, Франция
Лондон, Великобритания
В 6 утра Новый год пришел в Бразилию.
Рио-де-Жанейро, Бразилия
В 9 утра по Баку Новый год начали праздновать в Оттаве (Канада) и в США - Вашингтон и Нью-Йорк.
Оттава, Канада
Нью-Йорк, США
Добавим, что позднее всех Новый 2022-й год встретят жители Самоа - в 15:00 1 января.
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