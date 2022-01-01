Польша на год приняла председательство в ОБСЕ

Польша с началом года приняла от Швеции председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С 1 января республика будет осуществлять функции координатора в этой международной организации, в которую входят 57 стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, власти республики "сделают все, чтобы заботиться о мире и безопасности в этой части света, посылая соответствующие сигналы партнерам в ЕС и НАТО, если будут замечены угрозы".

О планах сосредоточиться на разрешении конфликтов и кризисов на территории ОБСЕ заявлял ранее и министр иностранных дел республики Збигнев Рау. По его словам, Польша на посту председателя будет стремиться "поддерживать все усилия по обеспечению безопасности и стабильности". "Наше внимание будет сфокусировано на текущих конфликтах и кризисных ситуациях", - указал он, подчеркнув, что "они влияют на региональную стабильность".

"Мы понимаем уровень задач, которые ждут нас в 2022 году, - сказал министр. - Но мы пока не можем предсказать уровень вызовов, которые ждут нас". "Мы сталкиваемся с напряженностью и угрозами для обществ в нескольких странах-участницах. Мы настоятельно призываем уважать право людей жить в мире и безопасности", - добавил Рау.

Полная программа польского председательства будет представлена в январе в Вене. Как заверил Рау, Польша на посту председателя намерена действовать комплексно и активно, вовлекая в работу все институты ОБСЕ, миссии и всех государств-участников.