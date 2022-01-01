Китай опубликовал новые снимки Марса

Государственное космическое управление КНР обнародовало в субботу серию снимков Марса, сделанных орбитальным модулем космического зонда "Тяньвэнь-1" (Tianwen-1), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Модуль работает на орбите Марса 526 дней, находясь на удалении от Земли на расстоянии 3,5 млн км, отмечается в сообщении. Передача фото заняла около 19,5 минуты.

Зонд был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) при помощи тяжелой ракеты-носителя CZ-5 ("Чанчжэн-5"). После посадки спускаемого модуля орбитальный модуль продолжает двигаться вокруг Марса, совершая полный оборот вокруг планеты за два марсианских дня (24 часа 39 минут). Его основная функция - служить ретранслятором при передаче информации с китайского марсохода.

Между тем, марсоход "Чжужун" (Zhurong), по данным на 31 декабря 2021 года, прошел по поверхности Красной планеты 1 400 м. Среди научных целей миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности, размещения грунта и льда, атмосферной ионосферы и характера окружающей среды, физических полей и внутренней структуры Марса.

Во время подготовки миссии Китай сотрудничал с Европейским космическим агентством, Францией, Австрией и Аргентиной.