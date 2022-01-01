Франция вступает в обязанности председателя Евросоюза

Франция вступает в первый день нового года в обязанности председателя Европейского союза. В соответствии с правилами ротации, которые приняты в организации, объединяющей 27 государств, полномочия очередного председателя продлятся шесть месяцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представляя в декабре в Париже программу французского семестра, президент республики Эмманюэль Макрон сформулировал ее приоритеты так: "Мы должны перейти от сотрудничества внутри европейских границ к Европе, влиятельной в окружающем мире, полностью суверенной, свободной в своем выборе, хозяйке собственной судьбы".

Французские аналитики признают, что во время полугодового председательства Парижу предстоит весьма сложная миссия: обеспечить выполнение плана перезапуска экономики после жестких ограничений периода санитарного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На эти цели 27 стран - участниц ЕС, решили год назад ассигновать €750 млрд. Впрочем, натиск пятой волны пандемии может нарушить любые планы.