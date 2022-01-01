Ким Чен Ын назвал 2021-й "годом гордых побед"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу, в заключительный день пленарного заседания Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), назвал 2021 год "годом гордых побед", отметив ряд экономических достижений. Об этом сообщила в субботу газета "Нодон синмун", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Товарищ Ким Чен Ын с гордостью назвал 2021 год годом гордых побед, который следует отметить в истории национального процветания, и сформулировал новые ориентиры для национального возрождения", - говорится в сообщении.

Центральный комитет ТПК в своем докладе в свою очередь отметил, что активно ищет и внедряет методы стабилизации экономики в экстремальных условиях, имея ввиду пандемию и действующие меры, предусматривающие закрытие границ. В документе отмечается, что это идет на пользу самостоятельному экономическому развитию страны.

Вместе с тем на заседании также прозвучали заявления о растущей нестабильности в районе Корейского полуострова. "Все более нестабильная международная обстановка и ситуация вокруг Корейского полуострова требуют, чтобы укрепление потенциала национальной обороны происходило более энергично, без каких-либо отсрочек", - приводит издание цитату из доклада на пленуме.

Согласно опубликованным газетой материалам, на заседании пленума не было сделано заявлений о развитии ракетно-ядерной программы, а также об отношениях с США.