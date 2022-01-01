В Британии сообщили, когда будут вводить новые ограничения из-за ковида

Любые дальнейшие ограничения в Великобритании из-за распространения коронавируса должны вводиться только в крайнем случае. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения королевства Саджид Джавид в своей статье для газеты Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ограничение нашей свободы должно быть крайней мерой, и британский народ справедливо ожидает от нас, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы его предотвратить", - написал министр.

Он также добавил, что в течение следующего месяца неизбежен резкий рост пациентов с COVID-19, предупредив, что пандемия еще далека от завершения. По его словам, Великобритания вошла в 2022 год с одними из самых мягких ограничительных мер среди стран Европы.

"Мы должны дать себе наилучшие шансы жить бок о бок с вирусом и избегать строгих мер в будущем", - добавил Джавид.

Накануне сообщалось, что количество выявленных за 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании достигло 189,8 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 49% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.