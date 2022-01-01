https://news.day.az/world/1422375.html Жители Москвы массово пострадали от салютов и петард в новогоднюю ночь
Жители Москвы массово пострадали от салютов и петард в новогоднюю ночь
Жители Москвы массово получили травмы и ожоги из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь.
Об этом в субботу, 1 января, "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.
По его данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали более десяти человек, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Некоторые были госпитализированы.
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