Жители Москвы массово пострадали от салютов и петард в новогоднюю ночь

Жители Москвы массово получили травмы и ожоги из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь.

Об этом в субботу, 1 января, "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

По его данным, от петард, фейерверков и другой пиротехники в разных районах Москвы пострадали более десяти человек, их состояние оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Некоторые были госпитализированы.