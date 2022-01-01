https://news.day.az/world/1422388.html Пашинян назвал 2021 год тяжелым для Армении
Пашинян назвал 2021 год тяжелым для Армении
Прошедший 2021 год был тяжелым для Армении. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в новогоднем поздравлении гражданам своей страны, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По его словам, 2021 год начался с социально-психологического и политического кризиса, возникшего вследствие ужасов войны.
"Временами казалось, что послевоенные волнения станут неуправляемыми, перерастут в хаос и гражданские столкновения", - сказал он.
"Мы пока не преодолели и еще долго не преодолеем потрясения войны", - отметил Пашинян
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