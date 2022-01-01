Драка с поножовщиной в Новой Москве попала на камеру

В Новой Москве произошла массовая потасовка, которая переросла в поножовщину. Инцидент произошел в районе Саларьево.

Как стало известно РЕН-ТВ, все произошло во время отмечания Нового года, передает Day.Az.

В результате поножовщины три человека получили ранения. Одного из них госпитализировали.

На кадрах, которые оказались в распоряжении РЕН ТВ, видно, как молодые люди начали драться. Один из пострадавших лежал прямо на земле, ему помогли прохожие.