https://news.day.az/world/1422397.html Беспилотник снял сгоревший дотла город в Колорадо - ВИДЕО
Беспилотник снял сгоревший дотла город в Колорадо - ВИДЕО
В Сети опубликовано видео сгоревшего дотла американского города Луисвилл после крупных природных пожаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах, снятых с помощью беспилотника, видны сотни полностью сгоревших домов и деревьев.
На некоторых пепелищах еще видны следы тлеющего огня. При этом некоторые жилые постройки были не полностью уничтожены огнем.
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