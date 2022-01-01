Беспилотник снял сгоревший дотла город в Колорадо

В Сети опубликовано видео сгоревшего дотла американского города Луисвилл после крупных природных пожаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах, снятых с помощью беспилотника, видны сотни полностью сгоревших домов и деревьев.

На некоторых пепелищах еще видны следы тлеющего огня. При этом некоторые жилые постройки были не полностью уничтожены огнем.