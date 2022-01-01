https://news.day.az/world/1422398.html Завораживающее новогоднее световое шоу устроили в китайском Чимелонге - ВИДЕО
Завораживающее новогоднее световое шоу устроили в китайском Чимелонге - ВИДЕО
Завораживающее световое шоу, посвященное встрече 2022 года, устроили в китайском Чимелонге.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Китае сейчас действуют некоторые ограничения из-за коронавируса, но световое шоу в городе провели с размахом. Темой мероприятия стало воссоединение в Пекине на зимних Олимпийских играх 2022 года.
Гостей праздника ждали "танцующие" фонтаны, причудливые фигуры из дронов в небе, красочная иллюминация и грандиозный салют.
"Фантастическое световое шоу. С нетерпением жду церемонии открытия зимних Олимпийских игр и соревнований", - написал один из пользователей Сети.
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