Завораживающее новогоднее световое шоу устроили в китайском Чимелонге

Завораживающее световое шоу, посвященное встрече 2022 года, устроили в китайском Чимелонге.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Китае сейчас действуют некоторые ограничения из-за коронавируса, но световое шоу в городе провели с размахом. Темой мероприятия стало воссоединение в Пекине на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Гостей праздника ждали "танцующие" фонтаны, причудливые фигуры из дронов в небе, красочная иллюминация и грандиозный салют.

"Фантастическое световое шоу. С нетерпением жду церемонии открытия зимних Олимпийских игр и соревнований", - написал один из пользователей Сети.