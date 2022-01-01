Поливали водкой: раненного в поножовщине в Москве спасли очевидцы

Мужчину, получившего ножевое ранение в драке в Новой Москве, спасли очевидцы. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудница букмекерской конторы, рядом с которой произошел конфликт, поливала рану пострадавшего водкой, чтобы не допустить заражения.

"Я с водкой вышла. У него кровь текла. Первое, что я увидела, что он тряпку уронил, которую ему дали. Чтобы заражение не пошло, я целый графин водки заливала ему на рану", - рассказала женщина.

Этот момент попал на видео. На кадрах видно, как женщина в блестящем платье подходит к мужчине, который держится за окровавленный бок, и выливает содержимое графина.

По информации РЕН ТВ, конфликт начался во время распития спиртных напитков и продолжался больше часа.

В результате драки, по предварительным данным, пострадали три человека, среди них - два брата. Один из участников конфликта получил ножевое ранение и был госпитализирован..