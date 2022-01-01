На Окинаве зафиксировали рекордный суточный прирост заражений COVID-19 среди военных США
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Не менее 235 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено за последние сутки среди военнослужащих США на южном японском острове Окинава, что стало рекордно высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О наличии или отсутствии у них омикрон-штамма информации не приводится. При этом общее число инфицированных в рядах военных США, которые находятся в Японии, превысило 3,6 тыс.

Массовая вспышка заражений была отмечена сразу на нескольких американских базах на территории Японии, включая Ивакуни (префектура Ямагути) и Кэмп-Хансен на южном острове Окинава. Случаи инфицирования коронавирусом на объектах были зафиксированы после ротации военнослужащих, недавно переброшенных в Японию. Никто из них не проходил ПЦР-тесты перед вылетом из США и при въезде в страну.

С 30 декабря Япония ввела обязательное требование для военных США сдавать ПЦР-тест в течение 24 часов с момента пересечения границы. Кроме того, военнослужащие также будут проходить предварительное тестирование за 72 часа до вылета из США.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты на острове Окинава.