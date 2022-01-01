Вассерман предсказал ослабление доллара в 2022 году

Известный эрудит, телеведущий, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в своей колонке для РЕН-ТВ дал прогноз на 2022 год, передает Day.Az.

По мнению политика, в наступившем году доллар будет по-прежнему ослабевать.

"Деньги обеспечены всеми товарами и услугами, доступными за эти деньги без преобразования в другие валюты. Поэтому доллар, обеспеченный почти всеми международными торговыми потоками, был устойчивее всех прочих валют", - написал Вассерман.

При этом, как отметил Анатолий Вассерман, Соединенные Штаты Америки злоупотребляют печатанием доллара, в результате которого даже в самих Штатах инфляция по многим показателям достигла 20 % за год, а в целом ее рост составил 6 %.

"Ожидаю: к концу года РФ уйдёт от доллара хотя бы на девять десятых нашей внешней торговли", - дал прогноз Вассерман.

Экономики многих стран мира в 2021 и 2020 году терпели потери из-за коронавируса. По мнению Вассермана, в наступающем году у России есть надежды на "преодоление лживой пропаганды" и достижение коллективного иммунитета.

"Сейчас у нас в ходу лучшие в мире вакцины: с наивысшей вероятностью формирования иммунитета, с наименьшими побочными эффектами", - отметил эксперт.

Победитель интеллектуальных викторин также шутя отметил, что еще Уинстон Черчилль говорил: хороший политик должен предсказать, что случится через неделю месяц или год, а потом убедительно объяснить, почему этого не произошло. И тут же добавил: "Попробую попредсказывать - авось к концу наступившего года вы все всё забудете".

На 2022 год Вассерман также дал "военный" прогноз:

"Большой войны с нашим участием не будет. Не надейтесь таким путём уйти от исполнения нынешних своих планов и обязанностей".