https://news.day.az/world/1422404.html Дрон запечатлел "кипящее" море на Сахалине - ВИДЕО
Дрон запечатлел "кипящее" море на Сахалине - ВИДЕО
Россиянин заснял с дрона красивое погодное явление в сахалинском Корсакове, где утром 1 января поднялся густой туман, скрывший причал и краны портового города, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Кипящее море. Корсаков", - написал автор видео в своем Telegram-канале.
Такое погодное явление может возникать из-за того, что на побережье температура воздуха резко упала, а море все еще относительно теплое. По данным сервиса "Яндекс Погода", сегодня утром в Корсакове температура воздуха составляла -14...-12 градусов.
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