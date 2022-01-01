Дрон запечатлел "кипящее" море на Сахалине

Россиянин заснял с дрона красивое погодное явление в сахалинском Корсакове, где утром 1 января поднялся густой туман, скрывший причал и краны портового города, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Кипящее море. Корсаков", - написал автор видео в своем Telegram-канале.

Такое погодное явление может возникать из-за того, что на побережье температура воздуха резко упала, а море все еще относительно теплое. По данным сервиса "Яндекс Погода", сегодня утром в Корсакове температура воздуха составляла -14...-12 градусов.