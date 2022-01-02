ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила компьютерную игроманию в список опасных болезней. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на обновленную версию Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, передает Day.Az.

В документе прописано, что игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми является новым видом психического расстройства. По данным ВОЗ, на наличие такого заболевания может указывать тот факт, что в течение года у человека проявлялись признаки игрового расстройства, которые негативно воздействовали на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Подчеркивается, что соответствующий диагноз может поставить лишь обученный профессионал-медик. Запрещено применять данное описание в отношении родственников или друзей на основе личного мнения.