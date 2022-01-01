Мигрантам-нелегалам грозит выдворение из России

Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января 2022 года начнут выдворять из России, а не только штрафовать. Об этом сообщает "МВД Медиа", передает Day.Az.

"С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд", - говорится в сообщении.

При этом работодателям, которые будут трудоустраивать нелегальных мигрантов, будет грозить штраф до 800 тыс. рублей за каждого мигранта. Министерство внутренних дел рекомендовало иностранным гражданам, у которых отсутствуют документы для работы в России, заблаговременно обратиться в органы внутренних дел.