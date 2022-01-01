Власти Индонезии решили проблему с группой беженцев

Сто двадцать беженцев мусульман-рохинджа, чья деревянная лодка дрейфовала в открытом море несколько дней, смогли сойти на берег Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Как сообщается, правительство пошло на этот шаг по гуманитарным соображениям.

Большинство пассажиров судна - женщины и дети. На автобусах беженцев перевезли на находящийся неподалеку от порта склад, где им предоставят убежище на сезон мусонных дождей.