https://news.day.az/world/1422424.html Власти Индонезии решили проблему с группой беженцев - ВИДЕО
Власти Индонезии решили проблему с группой беженцев - ВИДЕО
Сто двадцать беженцев мусульман-рохинджа, чья деревянная лодка дрейфовала в открытом море несколько дней, смогли сойти на берег Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Как сообщается, правительство пошло на этот шаг по гуманитарным соображениям.
Большинство пассажиров судна - женщины и дети. На автобусах беженцев перевезли на находящийся неподалеку от порта склад, где им предоставят убежище на сезон мусонных дождей.
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