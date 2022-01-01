Германия повально закрывает свои АЭС

Германия в Новый год вдвое сократила число работающих АЭС: остановлены три станции из шести, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Причём и эти оставшиеся планируют закрыть ровно через год.

В Берлине ещё в начале века думали отказаться от атомной энергетики. В 2011-м, после фукусимской аварии, было принято окончательное решение. Работы по демонтажу и дезактивации немецких атомных станций могут занять многие годы.