https://news.day.az/world/1422434.html Германия повально закрывает свои АЭС - ВИДЕО
Германия повально закрывает свои АЭС - ВИДЕО
Германия в Новый год вдвое сократила число работающих АЭС: остановлены три станции из шести, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Причём и эти оставшиеся планируют закрыть ровно через год.
В Берлине ещё в начале века думали отказаться от атомной энергетики. В 2011-м, после фукусимской аварии, было принято окончательное решение. Работы по демонтажу и дезактивации немецких атомных станций могут занять многие годы.
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