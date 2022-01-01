Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 288 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 288 млн 201 тыс. 551. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 436 тыс. 634 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 54 млн 743 тыс. 982 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 825 тыс. 536.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 861 тыс. 579, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране пока составляет 481 тыс. 486 человек.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 млн 291 тыс. 839 человек. Из них умерли 619 тыс. 334.

В мире также сделаны 9 млрд 145 млн 593 тыс. 621 инъекция вакцин против COVID-19.

Портал Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 699,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 536 человек, Индии - 344, Бразилии - 2 тыс. 882.