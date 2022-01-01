В центре Кабула прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в центральной части Кабула в субботу. Об этом сообщило агентство "Голос Афганистана" со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, инцидент произошел неподалеку от Педагогического университета. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Представители захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" пока не давали комментариев по поводу случившегося.

В конце 2021 года в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.