В Петербурге объявили желтый уровень опасности

Желтый уровень опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за прогнозируемого вечером в субботу сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По информации Росгидрометцентра России, 1 января с 17:00 до 23:00 на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении Смольного. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.

Как рассказали в городском комитете по благоустройству, за минувшие сутки высота выпавшего снега в Петербурге достигла почти 8 см. Над расчисткой улиц в настоящее время трудятся 960 дворников и более 800 единиц спецтехники. Уточняется, что к утру с улиц города было вывезено 180 кубометров мусора.