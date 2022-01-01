https://news.day.az/world/1422449.html Град обрушился на курортный город в Египте - ВИДЕО
Град обрушился на курортный город в Египте - ВИДЕО
Первого января в Хургаде, курортном городе Египта, выпал град, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Город находится на Красном море и славится большим количеством мест для занятий дайвингом. Но первого января отдыхающим насладиться изумительными коралловыми рифами и лазурными водами не удалось.
Из помещения невозможно выйти - град, размером с перепелиное яйцо, накрыл прибрежную территорию. На террасе, вместо песка, можно наблюдать "снег" под ногами. Да и если такая льдина прилетит в человека - приятного будет мало.
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