В США выбрали топ-5 российских вооружений

Издание 19Fortyfive опубликовало статью бывшего офицера американской армии Брента Иствуда, в которой он называет наиболее опасные вооружения, выпускаемые военно-промышленным комплексом России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Военный обозреватель отмечает, что российские инженеры создают уникальные образцы ядерного оружия. Он приводит в пример разрабатываемую в настоящее время торпеду "Посейдон", отличающуюся "огромным" радиусом действия.

"Особенно мощное " оружие, по мнению Иствуда, представляет собой ракетный комплекс С-400 "Триумф", который способен уничтожать пилотируемые самолеты, дроны и даже ракеты - как крылатые, так и баллистические. В качестве аргумента, он приводит тот факт, что комплекс приобрели Турция, Сирия, Китай и Индия.

Военный эксперт также назвал эффективный против баллистических и крылатых ракет зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1".

Кроме того, Иствуд выделил модернизированный ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Вертолет попал в рейтинг, потому что "вооружен до зубов": 30-миллиметровая пушка, обычные ракеты, управляемые и управляемые противотанковые.