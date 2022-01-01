https://news.day.az/world/1422466.html В Сочи автомобилисты устроили хоровод из машин в честь Нового года - ВИДЕО
В Сочи автомобилисты устроили хоровод из машин в честь Нового года - ВИДЕО
В Сочи водители двух автомобилей устроили новогодний хоровод на своих машинах.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в соцсетях появилось видео, как на одной дороге курорта две машины ездили друг за другом по кругу возле зебры под рев салютов.
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