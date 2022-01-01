В Сочи автомобилисты устроили хоровод из машин в честь Нового года

В Сочи водители двух автомобилей устроили новогодний хоровод на своих машинах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в соцсетях появилось видео, как на одной дороге курорта две машины ездили друг за другом по кругу возле зебры под рев салютов.