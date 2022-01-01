Китай раскрыл планы по космическим запускам в 2022 году

Китай в 2022 году планирует осуществить более 40 космических запусков, в том числе в рамках миссий к строящейся национальной космической станции "Тяньгун". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"Будет осуществлено более 40 космических запусков, а также планируется выполнить шесть миссий по строительству национальной космической станции. Запланированы первый полет новой ракеты-носителя и ряд стратегически важных миссий в рамках пилотируемых полётов, а также миссии по доставке на станцию продовольствия", - говорится в сообщении CASC.

"В 2022 году CASC продолжит поддерживать высокую плотность миссий, в том числе в сфере лётных испытаний, космических запусков и пилотируемой космонавтики", - отмечается в сообщении.

В корпорации подчеркнули, что ракеты-носители серии "Чанчжэн", которая является основной серией для КНР, были запущены более 400 раз за всё время, а в течение 2021 года с помощью ракет этой серии было выполнено 48 космических запусков.

Всего в 2021 году Китай совершил 55 запуск, что позволило ему стать первой страной по количеству запусков за прошедший год.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.