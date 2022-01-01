В американском штате Колорадо на пепелище выпал снег

В американском штате Колорадо, который пострадал из-за лесных пожаров, выпал снег. Видео необычного явления появились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Всего за время бушевания огня пострадало 600 домов. В штате ввели чрезвычайное положение. Семь человек получили травмы.

"Самый долгожданный снег для всего Колорадо", - так подписала видео в Instagram @tanya_usa_life.

"Первый в этом году снег в Боулдере", - рассказала пользователь @norabread.

Напомним, из-за сильного ветра в округе Боулдер штата Колорадо были объяты огнем несколько городов. В двух городах - Луисвилле и Супериоре - началась эвакуация жителей.