Два человека получили ранения при взрыве в центре Кабула

Два человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в субботу в центральной части столицы Афганистана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы афганского министерства внутренних дел в сформированном радикальным движением "Талибан" временном правительстве страны,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Два человека получили ранения при взрыве, который прогремел неподалеку от Педагогического университета в Кабуле. Инцидент произошел в результате разрыва мины, которая была спрятана в оставленной на обочине дороги вазе", - цитирует заявление подконтрольное радикалам местное агентство Bakhtar.

В конце 2021 года в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.