В Париже проходит очередной митинг против Макрона и ковид-паспортов

В Париже проходит очередной митинг против президента Франции Эммануэля Макрона и медицинского пропуска, который ввели в стране как вакцинный пропуск.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По оценкам журналистов, число участников митинга достигло 100 тысяч человек. Безопасность проведения акции обеспечивают сотни полицейских.