https://news.day.az/world/1422476.html В Париже проходит очередной митинг против Макрона и ковид-паспортов - ВИДЕО
В Париже проходит очередной митинг против Макрона и ковид-паспортов - ВИДЕО
В Париже проходит очередной митинг против президента Франции Эммануэля Макрона и медицинского пропуска, который ввели в стране как вакцинный пропуск.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По оценкам журналистов, число участников митинга достигло 100 тысяч человек. Безопасность проведения акции обеспечивают сотни полицейских.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре